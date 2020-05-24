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  24 мая 2020
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На утро 24 мая в Казахстане выявили сразу 403 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 24 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост за сутки составил 5,1%.

В разрезе регионов:

- город Алматы – 97 (4,7%);

- Карагандинская область – 90 (19,1%);

- город Нур-Султан – 58 (3,8%);

- город Шымкент – 33 (5,7%);

- Туркестанская область – 33 (11,8%);

- Атырауская область – 22 (2,6%);

- Актюбинская область – 18 (7,1%);

- Западно-Казахстанская область – 16 (4,3%);

- Жамбылская область – 10 (4,0%);

- Алматинская область – 6 (2,2%);

- Северо-Казахстанская область – 6 (15,0%);

- Кызылординская область – 5 (1,8%);

- Костанайская область – 5 (4,3%);

- Мангистауская область – 2 (1,2%);

- Восточно-Казахстанская область – 2 (3,3%).

На 24 мая всего в стране выявлено 8322 заболевших, их них скончались 35 пациентов, выздоровели 4214 человек.

Коронавирус в Казахстане
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