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  24 мая 2020
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В Китае за сутки зарегистрировано 3 новых случая коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявлены 36 бессимптомных носителей коронавируса. Из новых случаев один зарегистрирован как локальный, два — завозных.

Всего на данный момент в Китае выявлено 82 974 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 261 человек выздоровел, 79 остаются под присмотром медиков, 4634 умерли.

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