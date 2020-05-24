«Вокруг себя я видел лишь огонь»: Рассказ выжившего в авиакатастрофе в Пакистане

CentralAsia (CA) - Один из двоих уцелевших в крушении авиалайнера в Пакистане пассажиров описал пережитое им, сказав, что видел вокруг только пламя и слышал крики других людей, пишет ВВС.

Мухаммаду Зубаиру удалось выбраться из горящего самолета, рухнувшего в Карачи в пятницу. На данный момент известно о двух выживших пассажирах «Аэробуса А320» Пакистанских международных авиалиний, который в пятницу упал на жилой квартал Карачи при заходе на посадку.

По информации властей провинции Синд, в результате авиакатастрофы подтверждена гибель 97 человек.

Причины случившегося пока не установлены.

По сообщениям местных СМИ, после первой неудавшейся попытки посадить самолет пилот сообщил о технической неисправности, а затем подал сигнал бедствия.

Власти Пакистана всего несколько дней назад возобновили авиаперелеты, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Как спасся Мухаммад Зубаир?

Рейс PK8303, на борту которого были 91 пассажир и восемь членов экипажа, направлялся из Лахора в Карачи. Многие из пассажиров летели с семьями к родственникам, чтобы отметить праздник Ид-аль-Фитр в воскресенье.

Крушение произошло около 14:30 по местному времени, когда самолет попытался приземлиться в международном аэропорту «Джинна».

По словам Мухаммада Зубаира, самолет произвел одну попытку приземлиться, а через 10-15 минут внезапно рухнул на жилые дома Карачи.

Сам Зубаир получил в результате крушения лишь небольшие травмы.

«Никто и не подозревал, что самолет вот-вот рухнет. Он снижался довольно плавно», - сказал Зубаир. В результате крушения он получил лишь легкие травмы.

По его словам, в момент удара о землю он потерял сознание, а когда пришел в себя, он услышал крики.

«Отчаянные крики раздавались со всех сторон. Дети и взрослые. Вокруг себя я видел лишь огонь. Людей я не видел, только слышал их крики», - рассказал Мухаммад.

«Я отстегнул ремень безопасности, увидел в отдалении некий свет и двинулся в этом направлении. Чтобы выбраться, мне пришлось спрыгнуть примерно с трехметровой высоты», - добавил он.

Почему самолет разбился?

Лайнер врезался в жилые дома в густонаселенном пригороде Карачи Модел-Колони, примыкающем к взлетно-посадочной полосе аэропорта.

На видеокадрах, снятых местным телевидением, видно, как спасатели осматривают обломки, разбросанные по улице. Несколько машин загорелись.

Очевидец катастрофы Мохаммед Узейр Хан рассказал ВВС, что вышел на улицу после того, как услышал грохот снаружи.

«Почти четыре дома были полностью уничтожены. Все было в дыме и огне. Это почти мои соседи. Не могу выразить, как это было страшно», - поделился Хан.

Пакистанские СМИ опубликовали предполагаемую запись разговора между пилотом и авиадиспетчером. На аудио слышно, что пилот говорит о потере двигателей. Авиадиспетчер затем спрашивает, пойдет ли самолет на посадку на брюхо - без шасси, на что пилот отвечает: «Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй» (международный сигнал бедствия).

По словам эксперта по гражданской авиации, которого цитирует агентство Рейтер, самолет, вероятно, не смог выпустить шасси.

На фотографиях в соцсетях под обоими двигателями видны выжженные места, шасси на них не видно.

Для расследования катастрофы создан специальный комитет. В субботу авиакомпания сообщила, что бортовые самописцы разбившегося лайнера обнаружены и переданы следственной комиссиии.

По данным авиакомпании, самолет начал летать в ее флоте в 2014 году и прошел ежегодную проверку на пригодность к полетам в ноябре прошлого года.

Что мы знаем о жертвах?

Из 97 погибших в результате авиакатастрофы опознаны 19 человек.

По данным местных властей, второго пассажира, выжившего после крушения, зовут Зафар Масуд, он глава Банка Пенджаба.

Оба выживших находились в передней части самолета. Есть сообщения и о других выживших, но они пока не подтверждены.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что потрясен и глубоко опечален происшедшим. Он распорядился немедленно начать расследование катастрофы.

Недавние авиакатастрофы в Пакистане

Это не первая авиакатастрофа в Пакистане за последние годы. В 2010 году самолет авиакомпании Airblue разбился возле Исламабада. Погибли все 152 человека, находившиеся на борту.

В 2012 году «Боинг-737» авиакомпании Bhoja Air разбился на подлете к Равалпинди. Погибли 127 человек, из которых 6 были членами экипажа.

В 2016 году самолет «Пакистанских международных авиалиний» загорелся в полете. Погибли 47 человек.