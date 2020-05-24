В Индии число зараженных коронавирусом преодолело отметку 130 тысяч

Рабочие-мигранты садятся на грузовик, чтобы вернуться в свои деревни во время 21-дневного общенационального карантина, Ахмедабад, Индия

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Индии выявлены 6,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.

Количество зараженных в Индии на 24 мая достигло 131,9 тыс. человек. Под присмотром медиков остаются 73 560 человек, выздоровели 54 440 человек, из них за сутки — 2657, скончались 3 867 человек, за сутки — 1437.