[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в России выявили 8599 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России за сутки зарегистрированы 8599 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые зараженные зафиксированы в 84 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3777 (43,9%).

На сегодняшний день в России всего нарастающим итогом выявлен 344 481 случай (+2,6%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 8,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 282 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 282 тыс. человек.

Новости по теме:

print
  • Американская телеведущая назвала Дональда Трампа «больным» в прямом эфире. Видео
  • В Узбекистане число случаев коронавируса составляет 3115
  • В Чечне опровергли сообщение о болезни Рамзана Кадырова


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com