За сутки в России выявили 8599 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В России за сутки зарегистрированы 8599 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые зараженные зафиксированы в 84 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3777 (43,9%).

На сегодняшний день в России всего нарастающим итогом выявлен 344 481 случай (+2,6%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 8,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 282 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 282 тыс. человек.