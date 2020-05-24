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  24 мая 2020
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В России число жертв коронавируса превысило 3,5 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 153 пациента, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу.

Сегодня в стране зарегистрировали 8599 новых зараженных. Общее количество случаев коронавируса в России достигло 344 481, из них скончался 3541 пациент.

За весь период пандемии в стране проведено более 8,6 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 282 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 282 тыс. человек.

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