В России число жертв коронавируса превысило 3,5 тысяч

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 153 пациента, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу.

Сегодня в стране зарегистрировали 8599 новых зараженных. Общее количество случаев коронавируса в России достигло 344 481, из них скончался 3541 пациент.

За весь период пандемии в стране проведено более 8,6 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 282 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 282 тыс. человек.