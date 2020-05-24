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  24 мая 2020
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От коронавирусав в Иране выздоровела 107-летняя женщина

CentralAsia (CA) -  В Иране от коронавируса выздоровела 107-летняя пациентка, сообщает агентство IRNA со ссылкой на пресс-секретаря университета медицинских наук Арака Ясер Корбани.

Он сообщил, что состояние женщины удовлетворительное, однако ввиду возраста было решено на несколько дней оставить ее в больнице под наблюдением врачей, пока она полностью не поправится.

На сегодняшний день в Иране коронавирус обнаружен у 133,5 тыс. человек, скончались более 7,3 тыс. пациентов, выздоровели 104 тысяч человек.

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