От коронавирусав в Иране выздоровела 107-летняя женщина

CentralAsia (CA) - В Иране от коронавируса выздоровела 107-летняя пациентка, сообщает агентство IRNA со ссылкой на пресс-секретаря университета медицинских наук Арака Ясер Корбани.

Он сообщил, что состояние женщины удовлетворительное, однако ввиду возраста было решено на несколько дней оставить ее в больнице под наблюдением врачей, пока она полностью не поправится.



На сегодняшний день в Иране коронавирус обнаружен у 133,5 тыс. человек, скончались более 7,3 тыс. пациентов, выздоровели 104 тысяч человек.