Пограничная служба Таджикистана сделала заявление о ситуации на таджикско-кыргызской границе

- Таджикистан, происшествия
- 16:12, 24 мая 2020
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CentralAsia (TJ) - Пресс-центр Пограничных войск Государственного Комитета национальной безопасности Республики Таджикистан сделал заявление, касаемо ситуации на таджикско-кыргызской границе:
«Вопреки ранее подписанным соглашениям в 10:30 24 мая кыргызские пастухи на территории селения Пули Офотбруя сельского джамоата Ворух города Исфара, который граничит с кыргызским селением Чичилик, проникли на территорию Таджикистана и вступили в конфликт с приграничными жителями Таджикистана. Жители селения Пули Офтобруя воспротивились действиям граждан Кыргызстана и потребовали покинуть селение.
Тогда кыргызская сторона направила на место событий дополнительные силы пограничников, которые открыли огонь в сторону безоружных людей селения Пули Офтобруя. В результате стрельбы кыргызских пограничников рядовой Зоиров Давлатёр Миронбекович, 2001 года рождения, получил огнестрельное ранение в ногу.
Эти действия кыргызских пограничных расценивается как попытка искусственной дестабилизации обстановки на линии государственной границы и может привести к ответной реакции со стороны приграничных жителей Республики Таджикистан в этой уязвимой зоне.
В настоящее время представители соответствующих органов двух стран находятся на месте происшествия и ведут среди населения разъяснительную работу для нормализации ситуации», - говорится в заявлении службы.