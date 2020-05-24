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  24 мая 2020
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О причинах авиакатастрофы в Пакистане сообщат через три месяца

CentralAsia (CA) -  Правительство Пакистана поручило расследование авиакатастрофы в Карачи специальной комиссии с участием экспертов Airbus из Франции и Германии, пишет Euronews.

Министр авиации Гулам Сарвар Хан пообещал, что разбирательство будет прозрачным и завершится в течение трех месяцев.

Жители района, где упал самолёт, возвращаются в свои дома и вспоминают, как им удалось спастись: «Было много дыма, очень много дыма. Это случилось внезапно. Я не знаю, сколько времени мы прятались. Мы ждали спасателей. Минут через 40-50 они пришли и вызволили нас. Было страшно».

Airbus A320 «Международных авиалиний Пакистана» выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи. Лайнер упал на жилые кварталы при подлете к аэропорту.

Подтверждена гибель 97 пассажиров и членов экипажа, двое выжили. По официальным данным, на земле пострадали четыре человека. В авиакомпании подтвердили, что перед крушением пилот сообщил о проблемах с двигателями. По одной из версий, причиной катастрофы могло стать столкновение с птицами.

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