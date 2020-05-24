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  24 мая 2020
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В Узбекистане выявили 18 новых случаев коронавируса. Всего 3150

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 16:00 часов 24 мая этого года количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 3150 (+18).

Как сообщил Минздрав, 5 новых случаев были зарегистрированы у приехавших недавно из-за границы и 4 случая у граждан, находящихся в Карантинном центре. Остальные 9 случаев выявлены: в Ташкенте - 8 и в Наманганской области - 1. Все граждане, которые контактировали с этими пациентами, помещены под карантин.

В настоящее время в стране вылечились 2565 человек, зараженных коронавирусом, 572 пациента проходят лечение.

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