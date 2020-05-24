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  24 мая 2020
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Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 4320 человек

CentralAsia (KZ) -  Сегодня из больниц Казахстана выписаны еще 106 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Всего в стране от коронавируса вылечились 4320 человек.

- Алматы – 1243;

- Нур-Султан – 810;

- Западно-Казахстанская область – 242;

- Кызылординская область – 227;

- Атырауская область – 226;

- Шымкент – 220;

- Карагандинская область – 190;

- Туркестанская область – 177;

- Актюбинская область – 172;

- Алматинская область – 172;

- Жамбылская область – 164;

- Павлодарская область – 146;

- Мангистауская область – 98;

- Акмолинская область – 97;

- Костанайская область – 59;

- Восточно-Казахстанская область – 44;

- Северо-Казахстанская область – 33.

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