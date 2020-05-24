Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 4320 человек

CentralAsia (KZ) - Сегодня из больниц Казахстана выписаны еще 106 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Всего в стране от коронавируса вылечились 4320 человек.
- Алматы – 1243;
- Нур-Султан – 810;
- Западно-Казахстанская область – 242;
- Кызылординская область – 227;
- Атырауская область – 226;
- Шымкент – 220;
- Карагандинская область – 190;
- Туркестанская область – 177;
- Актюбинская область – 172;
- Алматинская область – 172;
- Жамбылская область – 164;
- Павлодарская область – 146;
- Мангистауская область – 98;
- Акмолинская область – 97;
- Костанайская область – 59;
- Восточно-Казахстанская область – 44;
- Северо-Казахстанская область – 33.
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