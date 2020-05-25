В Монголии пройдет фестиваль Наадам, несмотря на пандемию

CentralAsia (MNG) -

Фестиваль Наадам относится к эпохе Чингисхана и является одним из двух главных праздников в Монголии. Наадам празднуется каждый год с 11 по 13 июля по всей Монголии и фокусируется на трех традиционных видах спорта: скачках, борьбе и стрельбе из лука.





Однако в этом году фестиваль Наадам будет проходить под строгими мерами, предотвращающими распространение коронавируса, который заразил более 5 миллионов человек во всем мире. Ранее Монголия отменила Цагаан Сар (Лунный Новый год), который пал в середине февраля из-за пандемии.





Официальные лица Оргкомитета Национального праздника «Наадам-2020» встретились с вице-премьером Ө.Энхтувшином для обсуждения и решения вопроса организации национального праздника в этом году.





На встрече стороны согласились организовать и провести Наадама-2020, посвященного 2229-летию основания Монгольской государственности, 814-летию образования Великой Монгольской империи, 99-й годовщине Народной революции и 31-й годовщине демократической революции, в соответствии с актуальным положением, условиями и рекомендациями органов здравоохранения.





По сообщению оргкомитета Наадама, церемонии открытия и закрытия фестиваля будут организованы без участия собравшихся и в основном транслируются по телевизору. Кроме того, все участники культурных и спортивных мероприятий во время фестиваля Наадам должны пройти тест на COVID-19.

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