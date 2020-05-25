За сутки в Китае зарегистрировали 11 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В Китае за прошедшие сутки зарегистрированы 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 мая сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

По его данным, все новые случаи завозные. Также за сутки выявлены 40 бессимптомных носителей вируса.

Всего в стране выявлены 82 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 268 человек выздоровели, 4634 умерли, 83 пациента остаются под медицинским наблюдением.