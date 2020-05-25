В Узбекистане по делу о прорыве дамбы в Сырдарье задержаны двое подозреваемых

CentralAsia (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о первых итогах следственных действий по уголовному делу касательно Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.

В качестве подозреваемых привлечены двое фигурантов. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В целях предотвращения случаев препятствия установлению истины по делу, остальные подробности не могут быть разглашены. Следственные действия продолжаются, сообщила Генпрокуратура.

В ходе селекторного совещания 5 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообещал, что «виновные в трагедии на Сардобинском водохранилище, независимо от того, кто они, будут привлечены к ответственности перед законом».

7 мая был обнародован состав правительственной комиссии по изучению трагедии на Сардобинском водохранилище, в состав которой вошел руководитель АО «Узгидроэнерго», сенатор Абдугани Сангинов, под непосредственным руководством которого строилось водохранилище.

Ранее сообщалось, что на строительство Сардобинского водохранилища из госбюджета было выделено 404,4 млн долларов США.

Напомним, что прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище произошел рано утром 1 мая. Из зоны бедствия эвакуировали около 70 тысяч человек. В результате сброса воды из Сардобинского водохранилища Сырдарьинской области Узбекистана 1 мая произошло подтопление населенных пунктов в соседнем Казахстане.