На утро 25 мая в Казахстане обнаружены 209 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 209 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 25 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост составил 2,5%.

В разрезе регионов:

- город Алматы – 37 (1,7%);



- город Нур-Султан – 32 (2,0%);

- Карагандинская область – 33 (5,9%);

- Жамбылская область – 33 (12,7%);

- Западно-Казахстанская область – 28 (7,3%);

- Атырауская область – 12 (1,4%);

- Павлодарская область – 10 (5,6%);

- Актюбинская область – 6 (2,2%);

- Кызылординская область – 6 (2,1%);

- Алматинская область – 4 (1,4%);

- Восточно-Казахстанская область – 4 (6,5%);

- Костанайская область – 2 (1,7%);

- Акмолинская область – 1 (0,7%);

- Мангистауская область – 1 (0,6%).

На сегодня всего в стране выявлен 8531 заболевший коронавирусом, выздоровели 4352 пациента, скончались 35 человек.

Коронавирус в Казахстане

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