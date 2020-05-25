На утро 25 мая в Казахстане обнаружены 209 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 209 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 25 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Прирост составил 2,5%.
В разрезе регионов:
- город Алматы – 37 (1,7%);
- город Нур-Султан – 32 (2,0%);
- Карагандинская область – 33 (5,9%);
- Жамбылская область – 33 (12,7%);
- Западно-Казахстанская область – 28 (7,3%);
- Атырауская область – 12 (1,4%);
- Павлодарская область – 10 (5,6%);
- Актюбинская область – 6 (2,2%);
- Кызылординская область – 6 (2,1%);
- Алматинская область – 4 (1,4%);
- Восточно-Казахстанская область – 4 (6,5%);
- Костанайская область – 2 (1,7%);
- Акмолинская область – 1 (0,7%);
- Мангистауская область – 1 (0,6%).
На сегодня всего в стране выявлен 8531 заболевший коронавирусом, выздоровели 4352 пациента, скончались 35 человек.