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  25 мая 2020
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Узбекистанцев предупредили о возможном усилении карантинных мер внутри страны

CentralAsia (UZ) -  В ходе брифинга в Ташкенте главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков предупредил узбекистанцев, что они могут снова оказаться дома из-за усиления карантинных мероприятий, если не будут соблюдать установленных правил.

«В Узбекистане продолжаются карантинные мероприятия. Никто их не отменял. Никто не гарантирует, что вокруг нас нет больных с коронавирусной инфекцией. К сожалению, в последнее время больные с коронавирусом выявляются среди населения, то есть среди тех, кто не находится в карантине. Поэтому вам необходимо выполнять все требования, предъявляемые во время карантина и ограничительных мероприятий», – сказал Нурмат Отабеков.

По его словам, если узбекистанцы не будут соблюдать карантинные и ограничительные мероприятия, ситуация может осложниться.

«Затем последуют строгие меры, и вы все можете оказаться дома вследствие усиления карантинных и ограничительных мероприятий. Будьте внимательны», – подчеркнул главный государственный санитарный инспектор Узбекистана.

Число случаев коронавируса, подтвержденных в Узбекистане, достигло 3164. Выздоровели 2565 человек. 13 пациентов скончались.

В настоящее время в стране в карантине находятся более 44 тысяч человек, из которых свыше 18 тысяч – в стационарных условиях.

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