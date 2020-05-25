Узбекистан снял ограничения на импорт цемента

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане сняли ограничение на импорт цементной продукции. Запрет на ввоз цемента в стране был введен с 23 апреля этого года из-за приостановки строительных работ на территории республики и с целью поддержки отечественных производителей.

В результате, стоимость на цементную продукцию подорожала на 20 процентов.

«Согласно внесенному изменению, установленный запрет на ввоз по импорту цементной продукции (код ТН ВЭД 2523210000 и 2523290000) отменяется с 23 мая 2020 года», – говорится в сообщении Минюста.

Местные цементные предприятия в Узбекистане способны ежегодно производить 16.7 млн тонн цемента.

Однако в прошлом году в стране было произведено около 10 млн тонн цемента.

В настоящее время в Узбекистане действует 5 крупных цементных заводов.

В этом году из-за отсутствия природного газа в зимний период несколько заводов были вынуждены временно приостановить свою работу.