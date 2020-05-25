[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан снял ограничения на импорт цемента

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане сняли ограничение на импорт цементной продукции. Запрет на ввоз цемента в стране был введен с 23 апреля этого года из-за приостановки строительных работ на территории республики и с целью поддержки отечественных производителей.

В результате, стоимость на цементную продукцию подорожала на 20 процентов.

«Согласно внесенному изменению, установленный запрет на ввоз по импорту цементной продукции (код ТН ВЭД 2523210000 и 2523290000) отменяется с 23 мая 2020 года», – говорится в сообщении Минюста.

Местные цементные предприятия в Узбекистане способны ежегодно производить 16.7 млн тонн цемента.

Однако в прошлом году в стране было произведено около 10 млн тонн цемента.

В настоящее время в Узбекистане действует 5 крупных цементных заводов.

В этом году из-за отсутствия природного газа в зимний период несколько заводов были вынуждены временно приостановить свою работу.

print
  • За ночь в Узбекистане выявили 17 случаев коронавируса. Всего 3132
  • «Вокруг себя я видел лишь огонь»: Рассказ выжившего в авиакатастрофе в Пакистане
  • За ночь в Узбекистане выявили 16 новых случаев коронавируса. Всего 3180


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com