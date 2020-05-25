В Монголии от коронавируса выздоровели 33 пациента

- Монголия, происшествия
- 9:29, 25 мая 2020
- Просмотров: 604
- Обновлено: 9:32, 25 мая 2020 English
CentralAsia (MNG) - На утро 25 мая в Монголии не были обнаружены новые случаи заражения коронавирусом, сообщает Минздрав страны.
Сегодня один человек выздоравливает и переходит от Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) к следующему наблюдению. Всего от коронавируса выздоровели 33 пациента.
На сегодняшний день проходят лечение 108 человек. Средний возраст зараженных людей - 24 года. 13 мая приехали курсанты из военных училищ в 15 российских городах. В общей сложности 57 курсантов были диагностированы с коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения