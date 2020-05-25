В Монголии от коронавируса выздоровели 33 пациента

CentralAsia (MNG) - На утро 25 мая в Монголии не были обнаружены новые случаи заражения коронавирусом, сообщает Минздрав страны.

Сегодня один человек выздоравливает и переходит от Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) к следующему наблюдению. Всего от коронавируса выздоровели 33 пациента.

Сегодня один человек выздоравливает и переходит от Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) к следующему наблюдению. Всего от коронавируса выздоровели 33 пациента.