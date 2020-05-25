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  25 мая 2020
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В Монголии от коронавируса выздоровели 33 пациента

CentralAsia (MNG) -  На утро 25 мая в Монголии не были обнаружены новые случаи заражения коронавирусом, сообщает Минздрав страны.

Сегодня один человек выздоравливает и переходит от Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) к следующему наблюдению. Всего от коронавируса выздоровели 33 пациента.

На сегодняшний день проходят лечение 108 человек. Средний возраст зараженных людей - 24 года. 13 мая приехали курсанты из военных училищ в 15 российских городах. В общей сложности 57 курсантов были диагностированы с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Монголии
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