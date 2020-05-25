В Узбекистане в режиме онлайн пройдёт «последний звонок» для всех выпускников школ

CentralAsia (UZ) - «Последний звонок» для выпускников Узбекистана в этом году пройдет онлайн. Любой желающий может присоединиться к этому празднику, используя хештег #выпускник_2020_онлайн (#bitiruvchi_2020_onlayn) в своих постах в социальных сетях, сообщает Телеграм-канал «Образование».

«Выпускники, их родители и преподаватели станут героями прямых включений, а завершится праздник песней „Хайр, мактабим“ („Прощай, школа“)», — говорится в сообщении.

Мероприятие можно будет посмотреть в 08:30 по ташкентскому времени на телеканале UZREPORT TV и на страницах телеканала в социальных сетях Facebook и YouTube.

Ранее сообщалось, что Министерство народного образования Узбекистана отменило итоговые экзамены в школах в текущем учебном году. Такое решение, по словам министра Шерзода Шерматова, принято для создания благоприятных условий населению во время карантина и с учетом многочисленных обращений родителей.