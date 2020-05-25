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  25 мая 2020
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В Узбекистане задержан 80-летний мужчина, выращивавший опиумный мак и каннабис в огороде

CentralAsia (UZ) -  УВД Бухарской области возбудило уголовное дело в отношении 80-летнего мужчины, который выращивал и продавал большое количество опиумного мака и каннабиса в Шафирканском районе.

Как сообщает ведомство, в результате обыска в доме местного жителя Р.Р. было обнаружено, что на трехстах квадратных метрах земли было посажено 2524 куста мака и 4 куста каннабиса.

Во время допрос пожилой мужчина сообщил, что намеревался собрать 19 килограммов урожая для последующей продажи.

Ранее в селе "Горовтепа" Джамбайского района Самарканда был арестован 96-летний Г.Т. по обвинению в выращивании мака.

По данным Самаркандского управления внутренних дел, 19 мая при осмотре во дворе дома старика с участием свидетелей, были обнаружены выращиваемые 122 куста опиумного мака.

По статье 270 УК Узбекистана («Культивирование опийного или масличного мака, каннабиса либо других растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») предусматривается штраф от 20 до 50 базовых расчетных величин (БРВ) — $440−$1101 или обязательные общественные работы до трех лет либо ограничение свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет.

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  • В Узбекистане задержан 80-летний мужчина, выращивавший опиумный мак и каннабис в огороде


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