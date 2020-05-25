В юрточных районах Улан-Батора улучшаются транспортные услуги, - АБР

CentralAsia (MNG) -

Азиатский банк развития (АБР) и правительство Монголии подписали грант в размере $2 млн для улучшения доступности, безопасности, надежности и качества транспортных услуг вдоль коридора на улице Чингэлтэй в юрточных районах города Улан-Батор.





«Проект продемонстрирует подходы к улучшению безопасности, доступности и качества услуг общественного транспорта и повышению безопасности дорожного движения, которые могут быть воспроизведены в других транспортных коридорах в Улан-Баторе», - сказал директор АБР в Монголии Рамачандран. «В ходе проекта этот социальный охват приносит пользу бедным, женщинам, инвалидам и обездоленным в обществе», - уточнил он.





Проект направлен на демонстрацию инициатив по улучшению транспортных услуг за счет улучшения доступа к общественному транспорту, объектов и обслуживания в коридоре района Чингэлтэй; повышение безопасности пешеходов и повышение осведомленности жителей о безопасности вдоль улицы района Чингэлтэй; и содействие изменению поведения и вовлечению в сообщество.





Этот коридор был выбран в координации с Департаментом службы общественного транспорта и Управлением столичного губернатора в соответствии с генеральным планом города Улан-Батор в связи с преобладанием людей с ограниченными возможностями, сложной местностью, проблемами безопасности дорожного движения, особенно для детей, и высокой посещаемостью общественного транспорта.





Маршрут отмечен различными проблемами общественного транспорта, в том числе остановками автобусов без сидений или укрытия, отсутствующими участками пешеходной дорожки, а также забитыми частными транспортными средствами и такси, препятствующими стыковке автобусов с бордюром. Жители подчеркнули личную безопасность и безопасность как проблему из-за отсутствия пешеходных дорожек и плохого освещения. Район также имеет плохие показатели безопасности дорожного движения. В 2018 году было зафиксировано 80 аварий с участием маршруток, 12 из которых были связаны с пешеходами.





Для разработки проекта использовался подход, ориентированный на человека, который опирается на активное участие пользователей, и это будет продолжаться в течение всего детального проектирования и реализации.





В рамках проекта будет напрямую оказана помощь 12 104 женщинам и 11 540 мужчинам, из которых 7336 - дети, а 454 - инвалиды (ПИН) в двух Хороо (подрайонах) в юрточных районах.





Проект финансируется Японским фондом сокращения бедности, который в течение последних 20 лет поддерживал в Монголии проекты по борьбе с бедностью, улучшению средств к существованию и охране окружающей среды.

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