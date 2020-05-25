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  25 мая 2020
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Президент Австрии нарушил карантин, посетив ресторан в запрещенное время

CentralAsia (CA) -  Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с женой посетил итальянское кафе после 23:00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, их застала полиция, пишет газета Kronen Zeitung.

«Впервые с начала карантина пошел поесть с двумя друзьями и женой. Мы долго разговаривали и забыли о времени. Я глубоко сожалею. Это было ошибкой. Если хозяин понесет какие-либо убытки, я буду отвечать за это», - написал он в Твиттер.


Полиция прибыла к ресторану «Sole» примерно в 00:20 ночи, где застала за столом гостей с напитками. По установленным правилам, заведение должно было закрыться еще в 23:00.

«Федеральный президент постоянный гость у меня, как и многие артисты. На ужин у него была рыба. Я все правильно сделал, как того требует закон, ровно в 23:00 мы подали последний раунд напитков и закрылись. Потом президент просто еще – я тоже сначала там был – мило беседовал с супругой снаружи на крытой веранде», - рассказал директор ресторана Аки Нуредини изданию.

В Австрии рестораны должны закрываться после 23:00, с этого момента гостям ничего нельзя подавать, кухня и бар работать не должны. При этом заведение теоретически может позволить гостям продолжать сидеть за столиком. Магистрат Вены теперь должен решить, облагать ли штрафом в 30 тысяч евро владельца ресторана.

Президенту и его супруге произошедшее ничем не грозит, отмечает издание.
Кафе, рестораны и закусочные Австрии возобновили работу 15 мая на определенных условиях. Они могут работать с 06:00 утра до 23:00. За одним столом могут сидеть максимум четыре взрослых, не включая детей, при этом минимальное расстояние между группами посетителей должно составлять не менее одного метра. Персонал кафе, который непосредственно контактирует с клиентами, обязаны носить защиту для носа и рта или лицевой щиток, посетителям же маски носить не нужно.

По последним данным, в Австрии коронавирус обнаружен у 16 503 человек, скончались 640 пациентов.

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