Президент Австрии нарушил карантин, посетив ресторан в запрещенное время

CentralAsia (CA) - Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с женой посетил итальянское кафе после 23:00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, их застала полиция, пишет газета Kronen Zeitung.



«Впервые с начала карантина пошел поесть с двумя друзьями и женой. Мы долго разговаривали и забыли о времени. Я глубоко сожалею. Это было ошибкой. Если хозяин понесет какие-либо убытки, я буду отвечать за это», - написал он в Твиттер.

Der Bundespräsident zu heutigen Medienmeldungen: „Ich bin erstmals seit dem Lockdown mit zwei Freunden & meiner Frau essen gegangen. Wir haben uns dann verplaudert und leider die Zeit übersehen. Das tut mir aufrichtig leid. Es war ein Fehler“ (1/2) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 24, 2020



Полиция прибыла к ресторану «Sole» примерно в 00:20 ночи, где застала за столом гостей с напитками. По установленным правилам, заведение должно было закрыться еще в 23:00.



«Федеральный президент постоянный гость у меня, как и многие артисты. На ужин у него была рыба. Я все правильно сделал, как того требует закон, ровно в 23:00 мы подали последний раунд напитков и закрылись. Потом президент просто еще – я тоже сначала там был – мило беседовал с супругой снаружи на крытой веранде», - рассказал директор ресторана Аки Нуредини изданию.



В Австрии рестораны должны закрываться после 23:00, с этого момента гостям ничего нельзя подавать, кухня и бар работать не должны. При этом заведение теоретически может позволить гостям продолжать сидеть за столиком. Магистрат Вены теперь должен решить, облагать ли штрафом в 30 тысяч евро владельца ресторана.



Президенту и его супруге произошедшее ничем не грозит, отмечает издание.

Кафе, рестораны и закусочные Австрии возобновили работу 15 мая на определенных условиях. Они могут работать с 06:00 утра до 23:00. За одним столом могут сидеть максимум четыре взрослых, не включая детей, при этом минимальное расстояние между группами посетителей должно составлять не менее одного метра. Персонал кафе, который непосредственно контактирует с клиентами, обязаны носить защиту для носа и рта или лицевой щиток, посетителям же маски носить не нужно.

По последним данным, в Австрии коронавирус обнаружен у 16 503 человек, скончались 640 пациентов.