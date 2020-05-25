Представители ЕС и ЮНФАО посетили аймак Хубсугул, Монголия

CentralAsia (MNG) -

Более широкие возможности трудоустройства, диверсификация экономики и устойчивой производственно-сбытовой цепочки находятся в центре дискуссий посла Европейского союза в Монголии, представителя Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) и губернатора аймака Хубсугул.





«Создание качественных рабочих мест посредством поддержки устойчивых цепочек создания стоимости может стать движущей силой развития и роста сельских районов. Европейский Союз вместе с ФАО поддерживают аймака Хубсугул в работе по содействию инклюзивному и общественному росту», - сказал посол Европейского Союза в Монголии Траян Христеа.





«Мероприятия в рамках проекта ЕС сделали упор на партнерские отношения между государственным и частным секторами, технологические инновации, развитие потенциала и снижение рисков для МСП. Эти элементы имеют основополагающее значение для создания достойной и стабильной занятости в долгосрочной перспективе. Приятно видеть результаты проектных вмешательств на местах при поддержке местного правительства», - сказал Винод Ахуджа, представитель ФАО в Монголии.





В ходе визита посол Европейского Союза в Монголии и представитель ФАО посетили также бенефициаров финансируемого ЕС проекта «Поддержка созданию рабочих мест в Монголии» Компонент 2: Цепочки создания стоимости (4,45 млн евро, 13,5 млрд тугриков). Проект позволяет создавать рабочие места в частном секторе посредством целенаправленных вмешательств для устойчивого укрепления конкретных цепочек создания стоимости, где Монголия имеет потенциальные сравнительные преимущества: мясо, молочные продукты, волокны, кожа и овощи. Он осуществляется ФАО и ЮНИДО в различных регионах Монголии.





Посол Европейского Союза в Монголии также встретился с бенефициарами других проектов, финансируемых ЕС: «Поддержка создания рабочих мест в Монголии Компонент 1: Политика в области труда (SECIM 1)», реализованной Hulla Dynamics, «Помощь в торговле в Монголии (TRAM)» реализована GOPA и «Поддержка диверсификации экономики Монголии через доступ МСП к финансам», осуществляемой Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Коронавирус в Монголии

Карта распространения