В Алматы пьяный водитель протаранил блокпост, погибли два сотрудника полиции (фото)

Фото: пресс-служба Департамента полиции

CentralAsia (KZ) - В городе Алматы сегодня утром пьяный водитель протаранил блокпост, погибли два сотрудника полиции, сообщает пресс-служба Департамента полиции города.

Водитель BMW, 1992 года рождения, в микрорайоне Коксай Карасайского района Алматинской области наехал на бетонное ограждение блокпоста, а затем по инерции влетел в патрульную машину, в салоне которой находились два сотрудника полиции. Один из полицейских, 42-летний старший лейтенант Жарас Жангазиев, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Второй полицейский, сержант Дастан Абдыканов, умер в больнице, не приходя в сознание.

Сержант полиции Абдыканов Дастан Маратжанулы, 1994 года рождения, уроженец Алматы. В органах внутренних дел служил с 2016 года. Женат, воспитывал дочь, которой всего месяц. Руководство и личный состав Департамента полиции города Алматы скорбит вместе с родными погибших при исполнении служебных обязанностей коллег и выражает глубокое соболезнование их семьям, говорится в сообщении Департамента.

Старший лейтенант Жангазиев Жарас Султангазиевич, 1978 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области. В органах внутренних дел служил с 2001 года. Женат, воспитывал двух дочерей.

Водитель BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взят под стражу. По данному факту начато досудебное расследование.

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