В Туркменистане известного артиста осудили на 2 года за мужеложство

Иллюстративное фоо

CentralAsia (TM) - Суд в Ашхабаде приговорил известного туркменского шоумена Г.С. к двум годам колонии по статье 135 УК Туркменистана «Мужеложство».

По информации источников turkmen.news, приговор был оглашен еще 7 мая, но известно об этом стало только сейчас. Вместе с Г.С. были осуждены еще несколько человек, их точное количество не сообщается. Все они подписали признательные показания.

Аресты среди представителей туркменского шоу-бизнеса и модельной индустрии прошли во второй половине марта. Некоторым подозреваемым в мужеложстве тем или иным способом в итоге удалось избежать наказания, кто-то прошел по делу в качестве свидетеля.

В Туркменистане сексуальные отношения между взрослыми лицами одного пола преследуются законом. Власти Туркменистана отвергают критику со стороны международного сообщества по поводу криминализации однополых отношений. В марте 2017 года на рассмотрении Комитетом ООН по правам человека второго периодического доклада Туркменистана о соблюдении Международной конвенции о гражданских и политических правах (МКГПП) заведующая отделом по вопросам демократии и защиты прав человека Туркменского национального института демократии и прав человека при президенте Шемшат Атаджанова заявила, что в Туркменистане исключена возможность декриминализации однополых отношений.

«Это противоречит туркменской культуре, менталитету туркменистанцев, который основывается на традиционных принципах семьи, поэтому внесение такого рода изменений в законодательство неприемлемо», — заявила она.