Увеличиваются торговые отношения между Монголией и Тайванем

CentralAsia (MNG) -

Несмотря на расстояние и ограниченные торговые показатели между двумя странами, Монголия является важным партнером для Тайваня из-за ее богатых металлических ресурсов; однако для страны, которая когда-то построила крупнейшую империю в Евразии, она остается удивительно загадочной для многих тайваньцев.





Каждый год Тайвань импортирует из Монголии медь и сплавы на миллионы долларов, а также другие товары и текстиль. Взамен Тайвань экспортирует в страну электронные устройства для телекоммуникаций и высокотехнологичное оборудование для производства.





Общий объем торговли превысил $41 млн в 2018 году, что ознаменовало огромный потенциал для будущего роста.





По словам представителя Торгово-экономического представительства Улан-Батора в Тайбэе Золзаяа Лхагвасурэна, около 5000 тайваньцев посетили Монголию в 2019 году; в настоящее время около 90 процентов монголов на Тайване являются студентами. Хотя программа отмены виз еще не разработана, монгольская сторона поддерживает любые меры, которые могут способствовать расширению поездок между двумя странами.





Поскольку система здравоохранения Тайваня и передовые медицинские технологии позволили ему справиться со вспышкой COVID-19, Золзаяа полагает, что эти преимущества могут не только принести пользу международным партнерам Тайваня, таким как Монголия, но и укрепить отношения островного государства с ними.

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