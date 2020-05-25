США закрыли въезд для иностранцев, недавно посетивших Бразилию

CentralAsia (CA) - Власти США 24 мая объявили запрет на въезд в страну для иностранцев, если они за две недели до пересечения американской границы посещали Бразилию.

Данная мера введена в связи с тем, что в Бразилии стремительно растет число зараженных коронавирусом, она заняла второе место в мире по заражаемости.

Ранее въезд в США был запрещен для туристов из Китая, Ирана, стран Шенгенской зоны, Британии и Ирландии. Товарооборот между США и Бразилией продолжится в прежних объемах.