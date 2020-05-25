За ночь в Узбекистане выявили 16 новых случаев коронавируса. Всего 3180

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 25 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3180 (+16).

По данным Минздрава, 4 новых случая были выявлены в Республике Каракалпакстан, 3 из них у водителей международных грузовых автомобилей, приехавших из-за рубежа (2 из них из - граждане Украины), 1 - пограничник.

Пять случаев были выявлены в Самаркандской области. Четверо из них заразились в результате контакта с инфицированными людьми. 1 случай выявлен среди населения. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование.

Еще один случай коронавируса обнаружен у сотрудника пограничного таможенного поста в Ташкентской области. Остальные 6 зарегистрированы среди тех, кто находится в Карантинном центре.

В настоящее время в стране полностью выздоровело 2565 человек, 602 пациента проходят лечение. Состояние трёх больных серьезное.