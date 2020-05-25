[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За ночь в Узбекистане выявили 16 новых случаев коронавируса. Всего 3180

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 25 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3180 (+16).

По данным Минздрава, 4 новых случая были выявлены в Республике Каракалпакстан, 3 из них у водителей международных грузовых автомобилей, приехавших из-за рубежа (2 из них из - граждане Украины), 1 - пограничник.

Пять случаев были выявлены в Самаркандской области. Четверо из них заразились в результате контакта с инфицированными людьми. 1 случай выявлен среди населения. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование.

Еще один случай коронавируса обнаружен у сотрудника пограничного таможенного поста в Ташкентской области. Остальные 6 зарегистрированы среди тех, кто находится в Карантинном центре.

В настоящее время в стране полностью выздоровело 2565 человек, 602 пациента проходят лечение. Состояние трёх больных серьезное.

Новости по теме:

print
  • В Алматы пьяный водитель протаранил блокпост, погибли два сотрудника полиции (фото)
  • В Индии число зараженных коронавирусом преодолело отметку 130 тысяч
  • О причинах авиакатастрофы в Пакистане сообщат через три месяца


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com