[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан вернул из России тела 13 умерших граждан

CentralAsia (TJ) -  В рамках исполнения поручения президента Таджикистана Эмомали Рахмона по постепенному и поэтапному возвращению граждан на родину, утром 25 мая 237 граждан Таджикистана и тела 13 граждан страны, в силу различных причин лишившихся жизни в России, были возвращены из Москвы в Душанбе.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Таджикистана, из общего числа вернувшихся граждан, 197 человек находились в центрах временного содержания иностранных граждан России.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • За день в Узбекистане выявили 49 новых случаев коронавируса. Всего 3164
  • В Узбекистане выявили 18 новых случаев коронавируса. Всего 3150
  • В Алматы пьяный водитель протаранил блокпост, погибли два сотрудника полиции (фото)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com