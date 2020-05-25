Таджикистан вернул из России тела 13 умерших граждан

CentralAsia (TJ) - В рамках исполнения поручения президента Таджикистана Эмомали Рахмона по постепенному и поэтапному возвращению граждан на родину, утром 25 мая 237 граждан Таджикистана и тела 13 граждан страны, в силу различных причин лишившихся жизни в России, были возвращены из Москвы в Душанбе.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Таджикистана, из общего числа вернувшихся граждан, 197 человек находились в центрах временного содержания иностранных граждан России.

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