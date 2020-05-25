В Душанбе прибыла группа китайских медиков. Фото

- Таджикистан, общество
- 11:26, 25 мая 2020
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CentralAsia (TJ) - В столицу Таджикистана специальным чартерным авиарейсом прибыла группа медиков из Китая. Об этом сообщили в мэрии Душанбе.
Группа состоит из 14 врачей-вирусологов из китайской провинции Шэньси. Вместе с врачами также были доставлены 15 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медикаменты, защитные средства на общую сумму $700 тыс.
Вирусологи из Китая будут помогать врачам Душанбе в борьбе с коронавирусом.
По последним данным, в Таджикистане коронавирусная инфекция выявлена у 2929 человек, из них скончались 46 пациентов.
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