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  25 мая 2020
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В Душанбе прибыла группа китайских медиков. Фото

CentralAsia (TJ) -  В столицу Таджикистана специальным чартерным авиарейсом прибыла группа медиков из Китая. Об этом сообщили в мэрии Душанбе.

Группа состоит из 14 врачей-вирусологов из китайской провинции Шэньси. Вместе с врачами также были доставлены 15 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медикаменты, защитные средства на общую сумму $700 тыс.

Вирусологи из Китая будут помогать врачам Душанбе в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в Таджикистане коронавирусная инфекция выявлена у 2929 человек, из них скончались 46 пациентов.






Коронавирус в Таджикистане
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