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  25 мая 2020
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Наши граждане в Турции находятся в тяжелой ситуации, - глава МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  

В Доме правительства Монголии продолжается расширенное заседание Государственной чрезвычайной комиссии. Все члены правительства участвуют в совещании и предоставляют информацию.

В ходе встречи министр иностранных дел Д. Цогтбаатар просил как можно скорее организовать следующий рейс для эвакуация граждан из-за рубежа.

Граждане, застрявшие во многих странах, включая Китай и Казахстан, продолжают подавать заявления на возвращение на родину. И он подчеркнул, что положение монголов в Турции является наиболее тяжелым. Это связано с тем, что работающие в этой стране монголы не имеют дохода и не имеют работы, что ставит их в наиболее сложное положение по сравнению с монголами в других странах.
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