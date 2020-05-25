Наши граждане в Турции находятся в тяжелой ситуации, - глава МИД Монголии

- Монголия, происшествия
- 11:31, 25 мая 2020
- Просмотров: 197
CentralAsia (MNG) -
В Доме правительства Монголии продолжается расширенное заседание Государственной чрезвычайной комиссии. Все члены правительства участвуют в совещании и предоставляют информацию.
В ходе встречи министр иностранных дел Д. Цогтбаатар просил как можно скорее организовать следующий рейс для эвакуация граждан из-за рубежа.
Граждане, застрявшие во многих странах, включая Китай и Казахстан, продолжают подавать заявления на возвращение на родину. И он подчеркнул, что положение монголов в Турции является наиболее тяжелым. Это связано с тем, что работающие в этой стране монголы не имеют дохода и не имеют работы, что ставит их в наиболее сложное положение по сравнению с монголами в других странах.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения