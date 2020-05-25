Глава Республики Тува заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) - Глава Республики Тува в Российской Федерации Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря руководителя региона Долаана Салчак.

Кроме него госпитализировали еще нескольких чиновников.



«В больнице есть наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации. Но врачи молодцы, у нас все хорошо здесь, врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно. Это испытание мы пройдем, все будет хорошо», - сказал Кара-оол.



Салчак добавила, что он находится под наблюдением врачей, самочувствие нормальное. Исполнять обязанности руководителя Тувы будет его первый заместитель Александр Брокерт.