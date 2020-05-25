Появились первые кадры с места аварии в Алматы, где погибли двое полицейских

Фото: instagram.com/ztb_kz

CentralAsia (KZ) - В городе Алматы сегодня утром водитель в нетрезвом состоянии протаранил блокпост и врезался в патрульную машину. В результате ДТП погибли два сотрудника Департамента полиции города.

Позже в сети появились фотографии с места аварии.

Утром 25 мая водитель BMW, 1992 года рождения, в микрорайоне Коксай Карасайского района Алматинской области наехал на бетонное ограждение блокпоста, а затем по инерции влетел в патрульную машину, в салоне которой находились два сотрудника полиции. Один из полицейских, 42-летний старший лейтенант Жарас Жангазиев, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Второй полицейский, сержант Дастан Абдыканов, умер в больнице, не приходя в сознание.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения