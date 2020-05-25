Появились первые кадры с места аварии в Алматы, где погибли двое полицейских

- Казахстан, происшествия
- 12:05, 25 мая 2020
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CentralAsia (KZ) - В городе Алматы сегодня утром водитель в нетрезвом состоянии протаранил блокпост и врезался в патрульную машину. В результате ДТП погибли два сотрудника Департамента полиции города.
Позже в сети появились фотографии с места аварии.
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Появились первые кадры с ДТП на блокпосту в Алматы: погибли два полицейских ⠀ Напомним, сегодня около 05.30 утра в поселке Коксай, Карасайского района, Алматинской области водитель наехал на бетонное ограждение блокпоста, а затем в патрульную автомашину, в которой находились стражи порядка. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. ⠀ В результате ДТП 42-летний патрульный Жалгас Жангазиев скончался на месте. У него остались две дочери. ⠀ Второй полицейский - сержант полиции Абдыканов Дастан Маратжанулы, 1994 года рождения, умер в больнице. У него остался ребенок, которому всего лишь месяц от роду.
Утром 25 мая водитель BMW, 1992 года рождения, в микрорайоне Коксай Карасайского района Алматинской области наехал на бетонное ограждение блокпоста, а затем по инерции влетел в патрульную машину, в салоне которой находились два сотрудника полиции. Один из полицейских, 42-летний старший лейтенант Жарас Жангазиев, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Второй полицейский, сержант Дастан Абдыканов, умер в больнице, не приходя в сознание.