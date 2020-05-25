В Монголии срок режима повышенной готовности продлен до 30 июня

CentralAsia (MNG) - Государственная чрезвычайная комиссия Монголии 25 мая решила продлить режим повышенной готовности, срок которого должен был истекать 31 мая, еще на месяц.

На расширенном заседании Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) обсуждался вопрос о продлении запрета и карантинные меры до 30 июня из-за высокого риска заражения.

«Поскольку инфекция была передана в Монголию гражданином Франции, ГЧК провела 22 заседания. Расширенный карантин готовности к стихийным бедствиям продлен. Чтобы начать школьную деятельность на всех уровнях, шоклы планируется открыть 1 сентября. Болезнь в соседней России увеличивается. Количество зараженных в этой стране достигло 335 882. Во Внутренней Монголии, Китай, зарегистрировано 7 завозных случаев коронавируса.



Министерство здравоохранения провело восьмую оценку риска заражения. Было установлено, что существует очень высокий риск заражения. Поэтому рассматривается вопрос о продлении запрета до 30 июня. В это время мы запустим общенациональную кампанию по ношению масок, а также по дезинфекции и уборке на все лето. Настало время быть более ответственным, поддерживать друг друга и преодолевать инфекцию. Если есть внутренняя инфекция, наступит третий этап. Так что давайте вместе бороться с инфекцией. Риск высок, и нет причин для самоуспокоенности», - сказал заместитель премьер-министра и председатель ГЧК Ө.Энхтувшин.



На 22-м заседании ГЧК 100% членов комиссии проголосовали за продление срока высокого уровня готовности к стихийным бедствиям до 30 июня.

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