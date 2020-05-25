На расходы монгольских студентов, застрявших в Японии было потрачено $292 тыс, - глава Миноборазования

- Монголия, происшествия
- 12:33, 25 мая 2020
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CentralAsia (MNG) -
Министр образования, культуры и науки Монголии Ё.Баатарбилэг сообщил, что на расходы на проживание студентов Монголии, оставшихся в Японии было потрачено 820 миллионов тугриков или примерно $292 тыс.
По его словам, в рамках проекта JICA в марте 69 монгольских студентов получили высшее образование в Японии по специальности инженерные технологии.
«Они находятся в карантине с апреля и не могут вернуться из-за закрытых границ, и потратили более 820 миллионов тугриков из проекта на расходы на проживание.
В рамках проекта 118 студентов и преподавателей сейчас учатся дистанционно, вместо того, чтобы поехать в Японию на учебу в апреле, но они должны уехать и учиться между 3-5 июня в Токио. Если они не смогут уехать в свое время, им придется взять годовой отпуск. Поэтому специальным рейсом 118 студентов будут доставлены в Японию и будут возвращены 69 студентов, окончивших обучение», - предложил он в Государственной чрезвычайной комиссии.
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