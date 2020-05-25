[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На расходы монгольских студентов, застрявших в Японии было потрачено $292 тыс, - глава Миноборазования

CentralAsia (MNG) -  

Министр образования, культуры и науки Монголии Ё.Баатарбилэг сообщил, что на расходы на проживание студентов Монголии, оставшихся в Японии было потрачено 820 миллионов тугриков или примерно $292 тыс.

По его словам, в рамках проекта JICA в марте 69 монгольских студентов получили высшее образование в Японии по специальности инженерные технологии.
«Они находятся в карантине с апреля и не могут вернуться из-за закрытых границ, и потратили более 820 миллионов тугриков из проекта на расходы на проживание.

В рамках проекта 118 студентов и преподавателей сейчас учатся дистанционно, вместо того, чтобы поехать в Японию на учебу в апреле, но они должны уехать и учиться между 3-5 июня в Токио. Если они не смогут уехать в свое время, им придется взять годовой отпуск. Поэтому специальным рейсом 118 студентов будут доставлены в Японию и будут возвращены 69 студентов, окончивших обучение», - предложил он в Государственной чрезвычайной комиссии.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Узбекистан снял ограничения на импорт цемента
  • США закрыли въезд для иностранцев, недавно посетивших Бразилию
  • За ночь в Узбекистане выявили 17 случаев коронавируса. Всего 3132


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com