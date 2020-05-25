На расходы монгольских студентов, застрявших в Японии было потрачено $292 тыс, - глава Миноборазования

CentralAsia (MNG) -

Министр образования, культуры и науки Монголии Ё.Баатарбилэг сообщил, что на расходы на проживание студентов Монголии, оставшихся в Японии было потрачено 820 миллионов тугриков или примерно $292 тыс.

Министр образования, культуры и науки Монголии Ё.Баатарбилэг сообщил, что на расходы на проживание студентов Монголии, оставшихся в Японии было потрачено 820 миллионов тугриков или примерно $292 тыс.

По его словам, в рамках проекта JICA в марте 69 монгольских студентов получили высшее образование в Японии по специальности инженерные технологии.