В Ашхабаде пройдет чемпионат Туркменистана по лёгкой атлетике

CentralAsia (TM) - 3 и 4 июня многофункциональный спорткомплекс «Ашхабад» примет у себя чемпионат Туркменистана по лёгкой атлетике среди мужчин и женщин, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Соревнование соберёт сотни последователей этого олимпийского вида спорта со всех регионов страны. Участники будут бороться за медали не только в забегах на различные дистанции, но и в прыжках в длину и высоту, метании молота, толкании ядра и в других дисциплинах.

В Туркменистане официально не зарегистрировано случаев коронавируса.