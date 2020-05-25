В Ашхабаде пройдет чемпионат Туркменистана по лёгкой атлетике
- Туркменистан, спорт
- 13:06, 25 мая 2020
- Просмотров: 156
CentralAsia (TM) - 3 и 4 июня многофункциональный спорткомплекс «Ашхабад» примет у себя чемпионат Туркменистана по лёгкой атлетике среди мужчин и женщин, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».
Соревнование соберёт сотни последователей этого олимпийского вида спорта со всех регионов страны. Участники будут бороться за медали не только в забегах на различные дистанции, но и в прыжках в длину и высоту, метании молота, толкании ядра и в других дисциплинах.
В Туркменистане официально не зарегистрировано случаев коронавируса.