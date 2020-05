Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою годовую зарплату на борьбу с коронавирусом

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что он перечисляет всю свою годовую зарплату на борьбу с коронавирусом. Об этом он написал в своем Твиттере.

«Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою годовую зарплату от 400 000 до 450 000 долларов обратно нашему правительству. Последний чек был передан на усилия Министерства здравоохранения и социальных служб США по реагированию на коронавирус. Это большая честь для меня», - написал президент.

По последним данным, в США зарегистрировано 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, скончались почти 98 тыс. американцев.

I give, and have given from the beginning, my entire yearly salary, $400,000 to $450,000, back to our government. Last check to HHS Covid relief. My great honor! https://t.co/Vv6Uyz9MkF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020