[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою годовую зарплату на борьбу с коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что он перечисляет всю свою годовую зарплату на борьбу с коронавирусом. Об этом он написал в своем Твиттере.

«Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою годовую зарплату от 400 000 до 450 000 долларов обратно нашему правительству. Последний чек был передан на усилия Министерства здравоохранения и социальных служб США по реагированию на коронавирус. Это большая честь для меня», - написал президент.

По последним данным, в США зарегистрировано 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, скончались почти 98 тыс. американцев.

print
  • В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев коронавируса
  • В Индии число зараженных коронавирусом преодолело отметку 130 тысяч
  • От коронавирусав в Иране выздоровела 107-летняя женщина


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com