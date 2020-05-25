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  25 мая 2020
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В Узбекистан прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Республики Корея

CentralAsia (UZ) -  В рамках международного взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, посольством Узбекистан в Сеуле привлечена очередная партия гуманитарной помощи из Республики Корея весом около 2 тонн.

Как сообщает ИА «Дунё», груз в виде 20 единиц многофункциональных медицинских кроватей с матрацем и полуавтоматическим механизмом сформирован при поддержке южнокорейской компании «Suwan TPL» и доставлен в Узбекистан 24 мая чартерным грузовым рейсом АО «Uzbekistan Airways».

Дипломатической миссией Узбекистана в Сеуле продолжается активная работа по привлечению гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, в первую очередь высокотехнологичного медицинского оборудования (портативное рентгеновское оборудование, шприцевые насосы и другие принадлежности) для нужд Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Оставшаяся часть гуманитарного груза на сумму более 135 тысяч долларов с общим весом около 17 тонн будет направлена по мере организации очередного грузового чартерного рейса.

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