В Узбекистан прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Республики Корея

CentralAsia (UZ) - В рамках международного взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, посольством Узбекистан в Сеуле привлечена очередная партия гуманитарной помощи из Республики Корея весом около 2 тонн.

Как сообщает ИА «Дунё», груз в виде 20 единиц многофункциональных медицинских кроватей с матрацем и полуавтоматическим механизмом сформирован при поддержке южнокорейской компании «Suwan TPL» и доставлен в Узбекистан 24 мая чартерным грузовым рейсом АО «Uzbekistan Airways».

Дипломатической миссией Узбекистана в Сеуле продолжается активная работа по привлечению гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, в первую очередь высокотехнологичного медицинского оборудования (портативное рентгеновское оборудование, шприцевые насосы и другие принадлежности) для нужд Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Оставшаяся часть гуманитарного груза на сумму более 135 тысяч долларов с общим весом около 17 тонн будет направлена по мере организации очередного грузового чартерного рейса.