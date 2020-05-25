Государственной чрезвычайной комиссии Монголии исполняется 30 лет

CentralAsia (MNG) -

Сегодня исполняется 30 лет со дня создания в Монголии постоянной Государственной чрезвычайной комиссии.





Комиссия была образована указом Совета Министров Народной Республики Монголии от 25 мая 1990 года.





Совет министров Народной Республики Монголии от 25 мая 1990 года издал Постановление №276 о защите населения и национальной экономики от последствий стихийных бедствий, крупных промышленных аварий, инфекционных заболеваний человека и животных, а также радиоактивных и высокотоксичных веществ. Государственная постоянная чрезвычайная комиссия (ГПЧК) была создана при Совете министров для организации охраны и защиты окружающей среды и утвердила состав и правила процедуры комиссии.





За свою 30-летнюю историю Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (ГТК) преодолела множество социальных и правовых инноваций, направленных на защиту людей, животных и окружающей среды от стихийных бедствий, технических аварий, терроризма и взрывов, как указано в законе о защите от природных явлений и бедствия, направляет официальный запрос о помощи и поддержке или мобилизует людские и материальные ресурсы по собственной инициативе в соответствии с соответствующим законодательством.



По данным Государственного управления по чрезвычайным ситуациям, ГЧК успешно выполняет свою главную роль в координации и мониторинге мер, принимаемых в связи с ситуацией.

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