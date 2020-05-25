Открылась виртуальная выставка биоразнообразия Монголии

CentralAsia (MNG) -

В Улан-Баторе открылась виртуальная выставка открылась по случаю «Международного дня биологического разнообразия». В этом году День отмечен темой «Решения в природе».

В Улан-Баторе открылась виртуальная выставка открылась по случаю «Международного дня биологического разнообразия». В этом году День отмечен темой «Решения в природе».

Посольство Великобритании в Улан-Баторе и министерство окружающей среды и туризма демонстрируют виртуальные стенды для повышения осведомленности и информирования общественности о биоразнообразии. Основное внимание уделяется биоразнообразию и дикой природе Монголии и способам их защиты.

Посольство Великобритании в Улан-Баторе и министерство окружающей среды и туризма демонстрируют виртуальные стенды для повышения осведомленности и информирования общественности о биоразнообразии. Основное внимание уделяется биоразнообразию и дикой природе Монголии и способам их защиты.

Биологическое разнообразие, или биоразнообразие, — это термин, используемый для описания разнообразия жизни на Земле во всех ее проявлениях. Существующее сегодня биоразнообразие является результатом эволюции, длящейся миллиарды лет под воздействием естественных процессов и под все возрастающим воздействием антропогенных факторов.

Биологическое разнообразие, или биоразнообразие, — это термин, используемый для описания разнообразия жизни на Земле во всех ее проявлениях. Существующее сегодня биоразнообразие является результатом эволюции, длящейся миллиарды лет под воздействием естественных процессов и под все возрастающим воздействием антропогенных факторов.