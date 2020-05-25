Открылась виртуальная выставка биоразнообразия Монголии

CentralAsia (MNG) -
В Улан-Баторе открылась виртуальная выставка открылась по случаю «Международного дня биологического разнообразия». В этом году День отмечен темой «Решения в природе».
Посольство Великобритании в Улан-Баторе и министерство окружающей среды и туризма демонстрируют виртуальные стенды для повышения осведомленности и информирования общественности о биоразнообразии. Основное внимание уделяется биоразнообразию и дикой природе Монголии и способам их защиты.
Содержимое виртуального стенда предоставлено Лондонским зоологическим обществом, Обществом науки и охраны дикой природы, Монгольским орнитологическим обществом, Монголией охраны природы и Обществом охраны дикой природы.
Биологическое разнообразие, или биоразнообразие, — это термин, используемый для описания разнообразия жизни на Земле во всех ее проявлениях. Существующее сегодня биоразнообразие является результатом эволюции, длящейся миллиарды лет под воздействием естественных процессов и под все возрастающим воздействием антропогенных факторов.
Биоразнообразие часто рассматривается с точки зрения богатства видового разнообразия растений, животных и микроорганизмов. В настоящее время описано около 1,75 млн. видов, большую часть которых составляют малые существа, такие как насекомые. По мнению ученых реальное число видов составляет около 13 миллионов. Однако этот показатель, по разным оценкам, варьирует от 3 до 100 миллионов.
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