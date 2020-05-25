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  25 мая 2020
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В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрированы 8946 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3908 (43,7%).

Всего на 25 мая в стране нарастающим итогом выявлено 353 427 случаев (+2,6%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 8,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 260 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 287 683 человека.

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