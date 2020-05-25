В России за сутки от коронавируса скончались менее 100 человек

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 92 пациента, следует из данных оперштаба.

Всего в стране зарегистрировано 3633 случая смерти от вируса. Общее количество зараженных достигло 353 427 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 8,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 260 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 287 683 человека.