[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки от коронавируса скончались менее 100 человек

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 92 пациента, следует из данных оперштаба.

Всего в стране зарегистрировано 3633 случая смерти от вируса. Общее количество зараженных достигло 353 427 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 8,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 260 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 287 683 человека.

Новости по теме:

print
  • «Вокруг себя я видел лишь огонь»: Рассказ выжившего в авиакатастрофе в Пакистане
  • От коронавирусав в Иране выздоровела 107-летняя женщина
  • В Узбекистане выявили 18 новых случаев коронавируса. Всего 3150


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com