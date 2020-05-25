На сектор здравоохранения потрачено $76 млн, - глава Минфин Монголии

CentralAsia (MNG) -

После распространения COVID-19 правительство Монголии осуществляет пакет мер по стимулированию экономики, поддержке средств к существованию целевых групп, сохранению рабочих мест и охране здоровья граждан в соответствии с 7 постановлениями правительства.

После распространения COVID-19 правительство Монголии осуществляет пакет мер по стимулированию экономики, поддержке средств к существованию целевых групп, сохранению рабочих мест и охране здоровья граждан в соответствии с 7 постановлениями правительства.