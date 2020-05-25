На сектор здравоохранения потрачено $76 млн, - глава Минфин Монголии

CentralAsia (MNG) -
На сегодняшнем расширенном заседании Государственной чрезвычайной комиссии министр финансов Монголии Ч.Хурэлбаатар сообщил об экономических мерах, принимаемых правительством во время пандемии COVID-19.
После распространения COVID-19 правительство Монголии осуществляет пакет мер по стимулированию экономики, поддержке средств к существованию целевых групп, сохранению рабочих мест и охране здоровья граждан в соответствии с 7 постановлениями правительства.
В связи пандемией на сектор здравоохранения потрачено 213,7 млрд тугриков или примерно $76 млн 294 000, из которых 176,1 млрд тугриков или $63 млн было предоставлено за счет иностранной помощи и займов, 20,6 млрд тугриков или $7,3 млн было профинансировано за счет бюджетных корректировок в секторах образования и здравоохранения. 17 млрд тугриков или $6,06 млн было профинансировано из государственного резерва и бюджетных ассигнований.
Вышеуказанная сумма была использована для получения дополнительной заработной платы медицинским работникам и работникам здравоохранения из 13 больниц, закупки 3,9 млн единиц защитной одежды, 33 наименования лекарственных средств и медицинских изделий, 18 700 единиц профессионального оборудования, 72 единицы дыхательного аппарата и других необходимых оборудований.
С 1 февраля до 1 октября 2020 года таможенные пошлины и НДС не облагаются налогом на фармацевтические препараты, медицинские приборы, оборудование, дезинфицирующие и дезинфицирующие вещества, которые необходимо импортировать в целях диагностики и лечения.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения