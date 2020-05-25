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  25 мая 2020
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Монгольский крупный рок-фестиваль Playtime отложен до следующего года

CentralAsia (MNG) -  

Один из крупнейших фестивалей живой музыки в Монголии Playtime, который первоначально был запланирован на 16-19 июля 2020 года, был отложен на год из-за пандемии Covid-19.

22 мая организаторы фестиваля опубликовали на своей странице в Facebook заявление, в котором говорится, что фестиваль был перенесен на 16-18 июля 2021 года в соответствии с мерами и правилами Covid-19, установленными правительством.

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По словам организаторов, те, кто уже приобрел билеты, автоматически получат новые билеты на фестиваль 2021 по электронной почте.

В заявлении также говорится, что виртуальный фестиваль Playtime пройдет в июле 2020 года, и ведется подготовка.
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