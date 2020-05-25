Под Ташкентом из-за коронавируса закрыли въезд и выезд в Паркентский район

CentralAsia (UZ) - В качестве меры предосторожности против распространения коронавирусной инфекции въезд и выезд в Паркентский район ограничены. Об этом Ташкентская областная администрация сообщила на своем канале в Телеграм.

По данным администрации области, в настоящее время к работе по борьбе с распространением коронавируса в районе и проведения масштабной дезинфекции привлечены сотрудники СЭС, правоохранительных органов и военнослужащие.

В сообщении подчеркивается важность продолжения работы в строгом соответствии с карантинными правилами, и отмечается, что ограничено движение автомобилей на улицах, ведущих к районному центру. Местные власти попросили жителей оставаться дома и выходить только за покупками необходимых продовольственных товаров и в аптеки.

В настоящее время в Узбекистане общее число инфицированных достигло 3180.