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  25 мая 2020
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Под Ташкентом из-за коронавируса закрыли въезд и выезд в Паркентский район

CentralAsia (UZ) -  В качестве меры предосторожности против распространения коронавирусной инфекции въезд и выезд в Паркентский район ограничены. Об этом Ташкентская областная администрация сообщила на своем канале в Телеграм.

По данным администрации области, в настоящее время к работе по борьбе с распространением коронавируса в районе и проведения масштабной дезинфекции привлечены сотрудники СЭС, правоохранительных органов и военнослужащие.

В сообщении подчеркивается важность продолжения работы в строгом соответствии с карантинными правилами, и отмечается, что ограничено движение автомобилей на улицах, ведущих к районному центру. Местные власти попросили жителей оставаться дома и выходить только за покупками необходимых продовольственных товаров и в аптеки.

В настоящее время в Узбекистане общее число инфицированных достигло 3180.

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