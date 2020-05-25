Посол Северной Кореи посетил Институт международных отношений Монгольской Академии наук

CentralAsia (MNG) -

Дипломатические представители во главе с чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Монголии О Сунг Хо посетили Институт международных отношений Академии наук Монголии (АНМ).

Дипломатические представители во главе с чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Монголии О Сунг Хо посетили Институт международных отношений Академии наук Монголии (АНМ).

Посол О Сун Хо выразил готовность поддержать партнерство между исследовательскими институтами двух стран.

Посол О Сун Хо выразил готовность поддержать партнерство между исследовательскими институтами двух стран.