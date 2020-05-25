Посол Северной Кореи посетил Институт международных отношений Монгольской Академии наук

CentralAsia (MNG) -
Дипломатические представители во главе с чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Монголии О Сунг Хо посетили Институт международных отношений Академии наук Монголии (АНМ).
Посол О Сун Хо выразил готовность поддержать партнерство между исследовательскими институтами двух стран.
Руководитель Института международных отношений АНМ, Р.Төрдалай выразил заинтересованность в проведении исследовательского проекта по истории двусторонних отношений и регионального сотрудничества со своими северокорейскими коллегами и попросил посла связать его с ними.
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