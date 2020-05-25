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  25 мая 2020
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Почетный консул в Узбекистане обещает поддержать монгольских спортсменов

CentralAsia (MNG) -  

Член Исполнительного совета Национального олимпийского комитета Монголии (НОКМ), глава Комиссии спортсменов и бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионатов мира в Рио-2016 Д. Отгондалай провел встречу с Абдугафуром Рахимовым, почетным консулом Монголии в Узбекистан.

Абдугафур Рахимов является почетным консулом Монголии в течение 12 лет, оказывая поддержку монгольским спортсменам, которые участвовали в международных соревнованиях в Узбекистане. 2018 году он был награжден медалью «Найрамдал» (Дружба).

Награда присуждена ему за вклад в развитие дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Узбекистаном.

Абдугафур Рахимов работает с 2006 года почетным консулом Монголии. Он сыграл важную роль в организации взаимных визитов представителей Монголии и Узбекистана в области бизнеса, спорта и искусства.

В ходе встречи почетный консул выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку монгольской команде.
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