В Ташкенте у сотрудника «Ипотека-банка» обнаружен коронавирус

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 24 мая этого года у сотрудника "Ипотека-банка" была выявлена ​​коронавирусная инфекция.

Согласно информации Минздрава, больной гражданин и члены его семьи не посещали родственников в течение 20 дней, а также не встречались с соседями.

Все члены семьи, которые находились в контакте с ним по месту его жительства, были помещены в карантин в установленном порядке. Дополнительные эпидемиологические расследования продолжаются.

Коллеги, которые были в контакте с пациентом, также помещены в карантин на 14 дней.

Специалисты Агентства санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения провели дезинфекцию в здании банка.

Министерство здравоохранения вновь напомнило населению соблюдать карантинные правила, в том числе социальную дистанцию, то есть воздерживаться от рукопожатий и объятий, не собираться группами, часто и тщательно мыть руки, носить маски, и строго соблюдать санитарные правила.