Президент Черногории заявил о победе над коронавирусом

CentralAsia (CA) - Президент Черногории Мило Джуканович заявил о победе над коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в своем Твиттере.

«Черногория успешно справилась с коронавирусом. У нас больше нет больных. Этот этап борьбы за самую важную ценность — жизни людей завершен», - написал он.

Он отметил, что это произошло благодаря слаженной работе госорганов страны и ответственности общества. Джуканович подчеркнул, что теперь правительство будет справляться с последствиями пандемии.

По последним данным, в стране зарегистрировано 324 случая коронавируса, скончались 9 пациентов, выздоровели 315 человек.