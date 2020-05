Президент Черногории заявил о победе над коронавирусом

CentralAsia (CA) - Президент Черногории Мило Джуканович заявил о победе над коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в своем Твиттере.

«Черногория успешно справилась с коронавирусом. У нас больше нет больных. Этот этап борьбы за самую важную ценность — жизни людей завершен», - написал он.

Он отметил, что это произошло благодаря слаженной работе госорганов страны и ответственности общества. Джуканович подчеркнул, что теперь правительство будет справляться с последствиями пандемии.

По последним данным, в стране зарегистрировано 324 случая коронавируса, скончались 9 пациентов, выздоровели 315 человек.

#Montenegro has successfully defeated the #coronavirus!

Zero diseased!

This stage of the fight for the most sacred value – human lives – is over. (1/5) — Milo Đukanović (@predsjednik_cg) May 24, 2020