Премьер-министр Японии отменил режим чрезвычайной ситуации

CentralAsia (CA) - В Японии отменен режим чрезвычайной ситуации, объявленный в связи с пандемией коронавируса. Об этом 25 мая во время пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.



По словам премьера, режим отменен во всей Японии.

Сначала режим ЧС в Японии был введен 8 апреля для столичного токийского региона и шести других префектур, а затем был расширен на всю страну. В мае власти отменили ограничения сначала для 39 префектур, а затем еще для префектур Осака, Хёго и Киото.



Сегодня режим ЧС был отменен в последних пяти регионах: Токио и прилегающих к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо.



В Японии на данный момент коронавирусом заражены 16,5 тыс. человек, за все время пандемии скончались 820 человек.